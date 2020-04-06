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Украинцы могут отсрочить возврат кредита на время карантина

Украинцы могут отсрочить возврат кредита на время карантина

Если у клиента банка нет возможности обслуживать свой кредит во время карантина, он должен обратиться в банк и отсрочить погашение кредита на некоторое время. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Если не можешь платить свой кредит, обратись к банку, и он отсрочит возврат кредита на время карантина. Банк не спишет твой долг, но отсрочит погашение кредита на некоторое время. Проценты по кредиту будут начисляться, однако оплатить их можно будет позже. Штрафы и пеня за несвоевременные платежи по кредитам не будут начисляться, а кредитная история останется хорошей", - подчеркнули в НБУ.

Кроме того, уже более 10 банков уже начали предлагать своим клиентам программы "кредитных каникул", а вскоре все банки должны подключиться к этой программе. Порядок предоставления "каникул" будет зависеть от конкретных случаев и договоренностей клиента с банком. Реструктуризации подлежат кредиты, которые исправно, без просрочек, обслуживались заемщиками до 1 марта 2020 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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