Іран поставив російським військовим партію 120-мм мін, виготовлених у 2023 році — "Мілітарний"

Журналісти звернули увагу на фотографії окупантів на тлі цих мін у мережі.

Іранську 120-мм міну M48 можна впізнати за яскраво-коричневим кольором або тубусом цього кольору, розташуванням порохових зарядів та маркуванням.

"Міни поставлені відразу з пороховими зарядами у пластиковому тубусі. Додаткові порохові заряди використовуються для того, щоб збільшити максимальну дальність ураження такої міни", — йдеться у матеріалі.

У вересні 2022 року росія та Іран уклали контракт на поставку різних типів ракет та боєприпасів на суму трохи більше мільйона доларів.

За додатковим контрактом Іран також поставив рф стволи для танків Т-72 і гаубиць Д-30, танкові й артилерійські боєприпаси.

Імовірно, 120-мм міни 2023 року виготовлення поставлені за новим контрактом або доповненням до попереднього.

Джерело: https://t.me/znua_live/141806

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