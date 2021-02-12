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В Київській області виявлено понад 600 тон незаконно виготовленого пального

В Київській області виявлено понад 600 тон незаконно виготовленого пального

Співробітники ГУ ДФС у Київській області викрили групу осіб, яка займалась продажем незаконно виготовленого пального.

Правоохоронці встановили, що зберігання та збут нелегального пального відбувалися на власній мережі АЗС та складах, що належать зловмисникам.

Документально купівля пального здійснювалась у кількох товариств. Після чого нелегальне пальне збувалось фізичним особам та іншим суб’єктам господарської діяльності за готівку без відповідних документів.

В рамках досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді районного суду м. Києва, проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено понад 600 тон паливно-мастильних матеріалів. Їх орієнтовна вартість становить близько 17 млн грн.

Виявлені паливно-мастильні матеріали визнані речовими доказами. Триває розслідування.

Источник: sfs.gov.ua

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