Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:51
Просмотров: 91

В Мексике бандформирования штурмовали дом Нацгвардии и освободили сына наркобарона Эль Чапо

В Мексике бандформирования штурмовали дом Нацгвардии и освободили сына наркобарона Эль Чапо

В Мексике полиция задержала сына наркобарона по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) Овидио Гусмана Лопеса

Как сообщает DW, Овидио Гусман был захвачен в Кулиакане - административном центре штата Синалоа.

Задержание Овидия Гусмана вызвало жесткую реакцию: хорошо вооруженные бандформирования вступили в ожесточенную перестрелку с правоохранительными органами, в городе началась паника.

Боевики наркокартеля устроили погоню и перестрелку и окружили дом, в котором сотрудники мексиканской национальной гвардии удерживали сына наркобарона.

Вскоре было принято решение отпустить Овидия Гусмана, сообщает Excelsior.

Министр безопасности страны Альфонсо Дуразо объяснил решение заботой о сохранении жизни и здоровья работников силовых структур.

Овидио и его брат Альфредо возглавили часть наркокартеля Синалоа после того, как их отец Хоакин Гусман (Эль Чапо) в 2017 году был экстрадирован в США.

В июле Федеральный суд Бруклина приговорил Хоакина Гусмана к пожизненному заключению. Его признали виновным в организации преступного сообщества, которое ввозило тонны наркотиков в США.

Наркокартель Синалоа контролировал треть всех постановок наркотиков в США.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава киберполиции предложил узаконить оборот цифровых валют
18.10.2019 10:17    105
Партия наркотиков на 10 миллионов гривен: полиция задержала наркодилера (ФОТО)
18.10.2019 07:16    177
В Новосибирской области полицейский допросил покойника
17.10.2019 07:47    197
Убийство харьковчанки в Финляндии. Страшные подробности
15.10.2019 06:23    1146
У МВС попередили про небезпеку провокацій у День захисника – спільна заява силових відомств
14.10.2019 06:47    112
Полиция обеспечит безопасность в период торжествт ко Дню защитника Украины (ВИДЕО)
13.10.2019 08:28    97
Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідували канал контрабанди брендових товарів в Україну, у організатора вилучено велику партію необлікованої готівки
12.10.2019 07:45    131
Омские полицейские допросили кошку из-за драки между супругами
11.10.2019 07:48    309
Поліція: шахраї заволоділи коштами Альфа-Банку в "особливо великих розмірах"
10.10.2019 10:41    306
Жители мексиканского города проволокли по улице мэра, который не построил обещанную дорогу
10.10.2019 10:30    235
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 