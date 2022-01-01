Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 167

"Устраивали" на работу и брали кредиты: украинцев обманывали по новой схеме

Устраивали на работу и брали кредиты: украинцев обманывали по новой схеме

На Днепропетровщине полиция задержала банду злоумышленников, которые якобы трудоустраивали людей, а на самом деле брали кредиты на их имена.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Мошенническую схему придумала и организовала жительница Никополя Днепропетровской области, в сообщники привлекла еще трех человек. План группировки заключался в том, чтобы размещать в интернете и бумажных изданиях объявления о приеме на работу. После получения необходимых документов от потерпевших, их фиктивно трудоустраивали. Затем, на основании анкетных данных, на граждан онлайн оформляли кредиты в разных банках.

В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года мошенники обманули 11 человек и завладели их деньгами на сумму более полумиллиона гривен.

Во вторник, 28 декабря, следственные отделения полиции № 5 Днепровского райуправления сообщили организаторке и трем участникам преступной группы о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. За совершенное преступление им может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове накрыли склад паленого алкоголя
Сегодня 08:07    177
СБУ ліквідувала потужний конвертцентр, який «відмив» сотні млн грн на фіктивному продажі пального
31.12.2021 07:02    207
В США находившегося в розыске преступника поймали благодаря фото с Санта-Клаусом
29.12.2021 09:00    325
В Харькове подпольный детский сад маскировался под "Антошку"
29.12.2021 08:25    325
Хакери запустили новий вірус для крадіжки криптовалюти
28.12.2021 08:43    228
На Закарпатье пьяный водитель сбил двоих детей - погиб 9-летний мальчик
28.12.2021 08:16    392
В Харькове поймали "елочного браконьера" (ФОТО)
28.12.2021 06:50    261
Взятка полицейским: водитель под действием наркотиков пытался откупиться от патруля
27.12.2021 09:01    371
На Харьковщине начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными
27.12.2021 07:55    301
На Житомирщине с солнечной электростанции украли панели и вывезли в Сумскую область
26.12.2021 07:37    405
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 