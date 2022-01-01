"Устраивали" на работу и брали кредиты: украинцев обманывали по новой схеме

На Днепропетровщине полиция задержала банду злоумышленников, которые якобы трудоустраивали людей, а на самом деле брали кредиты на их имена.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Мошенническую схему придумала и организовала жительница Никополя Днепропетровской области, в сообщники привлекла еще трех человек. План группировки заключался в том, чтобы размещать в интернете и бумажных изданиях объявления о приеме на работу. После получения необходимых документов от потерпевших, их фиктивно трудоустраивали. Затем, на основании анкетных данных, на граждан онлайн оформляли кредиты в разных банках.

В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года мошенники обманули 11 человек и завладели их деньгами на сумму более полумиллиона гривен.

Во вторник, 28 декабря, следственные отделения полиции № 5 Днепровского райуправления сообщили организаторке и трем участникам преступной группы о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. За совершенное преступление им может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: internetua.com

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