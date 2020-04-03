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Карантин на Харьковщине: составлены 222 админпротокола о нарушениях

Карантин на Харьковщине: составлены 222 админпротокола о нарушениях

За нарушение правил соблюдения карантина в Харьковской области полицейские составили 222 админпротокола.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Основными нарушениями, по данным полиции,  стало то, что вопреки ограничениям не прекратили свою работу учреждения торговли и услуг.

За нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 8 водителей.

В четырех случаях полицейские обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители перевозили людей по пригородным маршрутам, и один водитель перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит штраф : для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

 

Агентство Телевидения Новости

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