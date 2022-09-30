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28 вересня 1939 року між Третім Рейхом та СРСР підписано Договір про дружбу та кордон

28 вересня 1939 року між Третім Рейхом та СРСР підписано Договір про дружбу та кордон

Відбулося це після вторгнення до Польщі армiй цих тоталітарних країн і російсько-радянської окупації Західної України і Білорусі. Підписаний міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Народним комісаром закордонних справ СРСР В'ячеславом Молотовим. Доповнював пакт Молотова — Ріббентропа укладений 23 серпня 1939 року перед узгодженим між Москвою і Берліном розв'язанням Другої світової війни.

В ЗМІ була оприлюднена лише основна частина договору між двома мерзенними тоталітарними режимами.

До договору додавалось декілька таємних протоколів. В цих статтях регулювався обмін населенням між Радянським Союзом та Німеччиною, змінювались межі «сфер впливу» визначені пактом Молотова-Ріббентропа, та погоджувалось придушення будь-якої «польської агітації».

При наступі Вермахту на Польщу, під контролем Німеччини опинилось Люблінське воєводство та східна частина Варшавського воєводства (включно з українськими етнічними землями Холмщина і Підляшшя), які мали належати до сфер впливу Радянського Союзу згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, а тому німецькі війська відходили і передавали вказану територію Червоній Армії.

На пропозицію СРСР за ці землі в обмін Радянському Союзу було погоджено передати Литву (за винятком невеликої частини Сувалкійського району) в радянську сферу впливу. З 5 по 12 жовтня радянські війська відходили на лінію нового кордону. 16 жовтня кордон взяли під охорону війська НКВС. Після цього обміну, Радянський Союз поставив Литві ультиматум, а 15 червня 1940 року захопив та створив Литовську РСР.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4691

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