28 вересня 1939 року між Третім Рейхом та СРСР підписано Договір про дружбу та кордон

Відбулося це після вторгнення до Польщі армiй цих тоталітарних країн і російсько-радянської окупації Західної України і Білорусі. Підписаний міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Народним комісаром закордонних справ СРСР В'ячеславом Молотовим. Доповнював пакт Молотова — Ріббентропа укладений 23 серпня 1939 року перед узгодженим між Москвою і Берліном розв'язанням Другої світової війни.

В ЗМІ була оприлюднена лише основна частина договору між двома мерзенними тоталітарними режимами.

До договору додавалось декілька таємних протоколів. В цих статтях регулювався обмін населенням між Радянським Союзом та Німеччиною, змінювались межі «сфер впливу» визначені пактом Молотова-Ріббентропа, та погоджувалось придушення будь-якої «польської агітації».

При наступі Вермахту на Польщу, під контролем Німеччини опинилось Люблінське воєводство та східна частина Варшавського воєводства (включно з українськими етнічними землями Холмщина і Підляшшя), які мали належати до сфер впливу Радянського Союзу згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, а тому німецькі війська відходили і передавали вказану територію Червоній Армії.

На пропозицію СРСР за ці землі в обмін Радянському Союзу було погоджено передати Литву (за винятком невеликої частини Сувалкійського району) в радянську сферу впливу. З 5 по 12 жовтня радянські війська відходили на лінію нового кордону. 16 жовтня кордон взяли під охорону війська НКВС. Після цього обміну, Радянський Союз поставив Литві ультиматум, а 15 червня 1940 року захопив та створив Литовську РСР.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4691

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