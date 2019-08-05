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Экспансия. Китайцы берут под контроль границу между Таджикистаном и Афганистаном

Экспансия. Китайцы берут под контроль границу между Таджикистаном и Афганистаном

5 августа в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана стартуют трехдневные совместные учения таджикской и китайской армий. Об этом СМИ сообщил источник в погранвойсках Таджикистан в Мургабе. Намечена учебная операция «по захвату и ликвидации условных террористических групп, вторгшихся в граничащий с Афганистаном Ишкашимский район таджикского Горного Бадахшана».

В Ишкашиме появился новый пограничный пост – китайский. В регионе также отмечается скопление военной техники и солдат армии Китая. В Таджикистане заговорили о том, что учения на самом деле являются подготовкой к установлению контроля Китая на афгано-таджикской границей.

По мнению заместителя председателя Национального альянса Таджикистана Алима Шерзамонова, Китай, инвестируя в страны Центральной Азии, должен быть уверенным в сохранности своих вложений.

«Этими учениями Китай и хочет показать серьезность своих намерений в Центральной Азии. Для Горного Бадахшана это угроза потери своих земель, для Таджикистана – угроза потери суверенитета. Поскольку Душанбе – должник Пекина. Китай контролирует всю таджикскую экономику, а теперь еще и военно-политическую сферу», – заявил Шерзамонов изданию «НГ».

«Прежде здесь доминировала только Россия, а Китай ограничивал свое сотрудничество, в основном в сфере экономики. Но сейчас, видимо, ситуация меняется, и примечательно, что в этих учениях не принимают участие российские военные, несмотря на наличие российской военной базы в стране», – сказал Радио «Озоди» таджикский политолог Парвиз Муллоджанов.

По его словам, учения формально призваны нарабатывать навыки совместного отражения атак и нападений на границу, но недекларируемая причина заключается в том, чтобы усилить свое влияние установить контроль в регионе.

В свою очередь в Китае говорят о том, что Таджикистан это одна из ключевых точек, ситуация в которой напрямую затрагивает национальную безопасность Китая и влияет на реализацию инициативы «Пояс и путь».

В Пекине объясняют свою активность в Таджикистане тем, что якобы «таджикские исламисты» тесно связаны с уйгурской диаспорой в этой стране, что является «угрозой для Китая».

В Пекине утверждают, что не планируют открывать военные базы в Таджикистане и указывают на договор с Душанбе о совместной борьбе против т.н. «терроризма» в 2016 году.

Тогда было подписано китайско-таджикское соглашение, по которому власти Китая обязались финансировать строительство 11 таджикских аванпостов разного размера и учебного центра для таджикских пограничников. В дополнение Пекин получил права на реконструкцию или строительство до 30–40 постов охраны на таджикской стороне границы страны с Афганистаном.

Оснащать и содержать эти объекты будет Китай, а службу на них будет нести личный состав из Таджикистана, утверждают в Пекине.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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