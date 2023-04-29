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Харківщина. 29 квітня

Харківщина. 29 квітня

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка.

У с. Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми.

Внаслідок ракетного удару по м. Куп'янськ також майже зруйновано одне приватне домоволодіння.

▪️На щастя, обійшлося без постраждалих.

- Продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 15 га території та знешкодили 104 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та завдають ворогу втрат. Віримо в ЗСУ та кожен на своєму місці працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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