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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 серпня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

✅ 7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 4 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині трапилось 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. В ліквідації однієї з них брали участь підрозділи ДСНС.

☑️ О 06:56 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі с. Подоли Куп’янського району. Пожежа була спричинена черговим артилерійським обстрілом. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. Під час обстрілу постраждав 59-річий чоловік. Пожежу ліквідовано о 08:51.

☑️ Також об 11:00 стало відомо про ще одну пожежу, спричинену ворогом біля самої лінії фронту – в с. Охримівка Вовчанської громади. Горіла господарча споруда на території фермерського господарства. Проте через близькість до зони інтенсивних бойових дій та постійні ворожі обстріли застосування сил ДСНС для ліквідації даної пожежі було неможливе.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям с. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили біля 10 т. питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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