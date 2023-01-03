Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 03 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 02 по 03 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 2 з який сталися внаслідок ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – на чергування;

3 – інші виїзди.

● У період з 16:00 до 17:00 стались пожежі у селищі Дворічна та м. Вовчанськ, які спричинили обстріли з боку окупаційних військ. В обох випадках горіли приватні будинки. Площі цих пожеж склали по 100 кв.м. І в обох випадках підрозділи ДСНС потрапляли під повторні ворожі обстріли. Проте рятувальники виконали свою роботу на совість, ліквідувавши дані пожежі о 18:05 та 18:10 відповідно.

● 2 рази рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку території міста Куп’янська та селища Дворічна, які піддались ворожим обстрілам. Виявлено пошкодження 2-х приватних домоволодінь. Постраждалих немає, пожеж не трапилось.

● Опівдні у с. Пересічне Солоницівської громади Харківського району внаслідок порушення правил безпеки під час переливання легкозаймистих речовин виник електростатичний розряд, який спричинив пожежу в приватному гаражі. На 48-річному чоловікові та 75-річній жінці горів одяг на площі пів квадратного метра. Внаслідок пожежі чоловік та жінка отримали опіки. Вони госпіталізовані до опікового центру. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались.

● О 23:51 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Владивостоцькій, 4 у Харкові. Горіла частина будинку на 2-х власників. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 80 кв.м. Під час пожежогасіння в будинку виявлено тіло загиблого чоловіка, дані якого встановлюються. О 00:52 вогонь локалізували, о 04:38 – ліквідували.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська та с. Коротич рятувальники доставили 14 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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