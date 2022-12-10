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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 грудня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 грудня 2022 року

За добу з 9 по 10 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 5 – інші виїзди.

● Пожежа, що спричинена ворожими обстрілами трапились у Куп'янському та районы області.

О 09:40 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у м. Куп’янську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння складала 30 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

● З причини не пов’язаної з військовими діями о 01:00 сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова. На момент прибуття рятувальників горів дах та 2-й поверх будинку на площі 120 кв.м. На місці працювали 5 відділень ДСНС на автоцистернах. О 02:16 ДСНСники локалізували вогонь та о 04:54 ліквідували його. Причина виникнення загоряння теплові прояви електроенергії.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмета.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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