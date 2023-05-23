Як російським солдатам здатися у полон: покроковий план дій

У зв'язку з подіями (https://t.me/spravdi/29394) на бєлгородщині, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає за доцільне вкотре нагадати механізм, за яким військовослужбовці рф можуть зберегти своє життя.

На порталі Dovidka.info (https://dovidka.info/ru/kak-soldatu-rf-sdatsya-v-plen/) зібрано вичерпну і детальну інформацію, як правильно здатися Силам оборони України одному бійцю, группі чи навіть підрозділу.

Контакти для солдатів армії рф, які перебувають на території росії, та їхніх рідних (зв’язок через Telegram або WhatsApp):

+380956886888

+380936886888

+380976886688

Для тих військовослужбовців, які в України:

688 (тільки з українських номерів)

+380956886888

+380936886888

+380976886688

+380665803498

+380931192984

+380443508917

Також можна звернутись в чат-бот «Хочу жить» (https://t.me/spasisebyabot) у Telegram. Більше інформації – на сайті проєкту hochuzhit.com і у Telegram-каналі «Хочу жить».

Джерело: https://t.me/spravdi/29402

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