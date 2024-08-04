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ISW: россия боится контрнаступления Украины и пытается помешать этим планам

ISW: россия боится контрнаступления Украины и пытается помешать этим планам

Уже давно говорят о повторном контрнаступлении ВСУ, чего очень боится рф, поэтому она прилагает максимум усилий, чтобы сорвать планы Украины, отмечают аналитики Американского института изучения войны.

Командующий Объединенных сил и Группы войск «Хортица», бригадный генерал Андрей Гнатов сообщил о новой стратегии кремля. Она направлена на препятствование накоплению украинских ресурсов для будущих контрнаступательных операций.

В частности, военное командование рф пытается заставить Украину направить имеющиеся силы на оборонительные операции в Харьковской области, что мешает формированию новых резервов и затрудняет ротацию войск.

https://t.me/c/1226880919/40055

Новости портала «Весь Харьков»

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