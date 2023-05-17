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Китай втручається в роботу посольств у Пекіні
Китай закликав іноземні посольства прибрати плакати на підтримку України — Kyodo News із посиланням на дипджерела.
Посольства Канади, Німеччини, Польщі та інших країн у Пекіні прикрашають фасади будівель банерами "Stand with Ukraine" з перекладом китайською.
Джерела журналістів зауважують, що заклик, імовірно, відправили усім посольствам, незалежно від того, чи вивішують вони плакати.
Джерело: https://t.me/znua_live/93146
Темы: війна, Китай, пропаганда, україна