Китай втручається в роботу посольств у Пекіні

Китай закликав іноземні посольства прибрати плакати на підтримку України — Kyodo News із посиланням на дипджерела.

Посольства Канади, Німеччини, Польщі та інших країн у Пекіні прикрашають фасади будівель банерами "Stand with Ukraine" з перекладом китайською.

Джерела журналістів зауважують, що заклик, імовірно, відправили усім посольствам, незалежно від того, чи вивішують вони плакати.

Джерело: https://t.me/znua_live/93146

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