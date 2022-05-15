Метания в трясине путинизма

В российской экспертной среде возник закономерный вопрос на предмет определения контуров развития страны на ее новом историческом этапе. Так сказать, осмысливание постпутинского образа будущего. Данная тема ещё не тренд, но уже и не табу. В ходу мысль: нет причин об этом не думать. Ящик Пандоры открыло катастрофически провальное вторжение в Украину. Из победоносной войнушки "спецоперация", по личному признанию ... Лаврова, оккупировавшего МИД РФ, превратилась в "тотальную гибридную войну со всем Западом". Это не пятидневное избиение Грузии или бескровная оккупация украинского Крыма. Это противопоставление обескровленной санкциями посредственной российской экономики и ее недоделанного армейского придатка практически всему передовому человечеству. СССР проиграл подобную схватку и превратился в прах. На что надеется российский неоимперский огрызок, стоящий на пороге капитуляции, совершенно неясно.

В таком ракурсе вопрос "как жить без Путина?" трансформируется в: "как жить с Путиным?" Тем более, у путинской непродуктивной, но очень прожорливой силовой гидры от возраста отмер мозг. Это видно невооружённым глазом. На стол вождю, оказывается, подают не только выдуманную политическую аналитику, но биографические справки на чиновников с ошибками. Как могло статься так, что в стремлении затормозить евроатлантический курс Украины проигранной войной Москва не только вывела ВСУ на стандарт НАТО, но и проспала расширение Альянса на северо-востоке?

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – прямое следствие российской агрессии против Украины. После очередного расширения протяженность границы с блоком у РФ вырастет в два раза, а расстояние от Северной столицы до границы НАТО составит лишь 300 км! Не говоря о фактической потере Калининграда и обнуления функционала Балтийского флота. Если бы царь Петр смог увидеть данную катастрофу – изрубил бы в капусту плешивого мастера многоходовок и его многочисленных прихлебателей.

Одно дело кормить гаданиями на кофейной гуще непритязательных путинопитеков, а другое – пытаться играть в геополитической высшей лиге. Вся путинская команда в этом деле показала не только свою тотальную профнепригодность, но ещё и вшивость, ведь вождя годами кормили дезой о величии росармии. В итоге потёмкинская деревня имени Шойгу-Герасимова уверенно идёт курсом крейсера "Москва". По слухам, к путинской военной верхушке приставлена спецохрана ФСО, чтобы до нужного срока эти армейские "гении" не совершили суициды. Для них то был бы слишком лёгкий способ выйти из игры.

Предвестниками идущих скрытых сдвигов выступают попытки перелицовки ряда проправительственных группировок, которые хотят себя позиционировать "внекремлевскими патриотами". Мы с армией, но не с Путиным. От данных лиц исходит посыл: вредители-пропагандисты, вроде Соловьева, Скабеевой, Кадырова, Журавлёва, Коротченко, Кедми на эмоциях довели российские массы до угара безумия. А что делать теперь, после наступления коматоза от демаскировки виртуальных "побед"? Бесконечные припадки и истерики безответственных теленичтожеств запудрили извилины правящей верхушки, а потому многие решения ею принимались не на базе выверенного анализа, а исходя из медиа-темников.

Тем более, выяснилось, что Эрнст, Киселев, Симоньян все эти годы создавали телевидение, где не более 10% работников лояльны вождю. Того и гляди, какой-нибудь штрибан в телевизоре кукурекнет: "Акела промахнулся!".

Занимательно, но дух перемен прочувствовал даже потешный бывший путинский местоблюститель Медведев. Дерзкой антизападной риторикой он хочет подчеркнуть свою политическую жизнеспособность. Даже при таком заурядном слюнтяе, как Медведев, Россия жила существенно лучше, чем при геронтократе-ханыге Путине, который не предлагает электорату ничего, окромя ядерного Армагеддона.

Источник: https://t.me/zloyodessit/15148

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