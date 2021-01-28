Многострадальный «Кузя»: на авианесущем крейсере РФ произошел очередной пожар

В Российской Федерации продолжаются приключения многострадального авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Согласно сообщению издания «Вечерний Мурманск», 25 января на причале судоремонтного завода №35 случился очередной пожар на крейсере.

Во время газосварки сломался редуктор (прибор для регулирования давления газа) в баллоне с ацетиленом. Затем произошел взрыв и баллон загорелся.

Источник: sprotyv.info

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