На пороге большой войны в Африке и "беларуский залет" на территорию Польши

1. Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны им. К этой коалиции готова присоединиться и Гвинея, практически поддержавшая новые власти Нигера.

Повторюсь: большая война "чужими руками" на территории Африки должна состояться, иначе Западу придется капитулировать перед кровавыми диктатурами, построенными "вагнеровцами".

За несколько лет от "осколков колониального наследия Франции" буквально вырывают 3 африканские ресурсные базы. И Франция на это реагирует сдержанно.

Режимы, которые приходят на смену профранцузским, не только антифранцузские (что бьёт по экономической устойчивости Франции), но ещё и откровенно пророссийские, поскольку их координаторы являются военной агентурой, завербованной спецслужбами. Отличия состоят лишь в том, что некоторые режимы за кулисами управляются группой "Вагнер", а некоторые обходятся без закулисных рычагов косвенного воздействия.

Нигер необходимо оставить осколком французской колониальной системы, поэтому запускать большой военный конфликт на территории Африки политически необходимо.

В рамках этого конфликта целесообразно освободить от кремлёвских лап как Нигер, так и режимы военного переворота - Буркина-Фасо и Мали.

При этом на данном этапе допустимо использование прокси сил без прямого участия солдат стран НАТО. Но (!) оставление ситуации без военного элемента грозит капитуляцией Запада в Африке и приобретением КНР-РФ стратегических интересов в регионе.

При этом Россия фактически не может оказывать существенную помощь "своей" стороне, поэтому, воспользовавшись особенностью ситуации, возможно начать ломать об колено все режимы, установленные Россией в Африке.

Так или иначе, ставка "военного вмешательства" московской коалицией прокси-сил была уравнена, но не переброшена (т.е. это был "шаг к остановке", а не к эскалации, а это значит, что эскалировать ситуацию необходимо, поскольку расчета на реальное военное вмешательство у бунтовщиков и их кураторов не было).

2. Военные вертолеты, которые залетели на территорию Польши с территории Беларуси, - это первые шаги к повышению ставок за этим игровым столом с "Вагнером" в РБ, ядерным оружием, походом на Польшу и т.п.

Предупреждал и предупреждаю повторно: сверхэскалация на грани прямого военного столкновения без перехода в оный между РБ и Польшей почти неминуема: вероятно будет осуществлён как минимум прорыв границы группой мигрантов, за спинами которых будут "вагнеровцы" с оружием.

Перелет границы вертолетами - это "пробный шар" в сторону готовности Польши закрывать глаза на переход красных линий.

Польша непозволительно смягчила ответ, вытеснив ситуацию в "военную случайность". Но ситуация является намеренной провокацией РФ руками РБ.

РФ тестирует "яйца" Польши на прочность, как это когда-то делала с Эрдоганом прямо перед учениями. Так что верным шагом будет уничтожение любого объекта, реализующего вторжение через границу Польши.

На данном этапе должна быть отправлена нота протеста главам так называемого "Союзного Государства" с прямым предупреждением, что следующий переход границы незамедлительно приведет к уничтожению летательного аппарата.

При этом, как сообщают коллеги из аналитических ведомств, "пиком провокации" может стать попытка входа через "беларуский балкон" в Украину (т.е. может быть реализован тот самый план, разработанный в начале войны, по проникновению в западные регионы Украины), в то время как нагнетание "коридора" в данном случае выступает в качестве операции прикрытия и дымовой завесы.

Так или иначе, это ружье должно выстрелить до конца октября, чтобы завершить этот политический сезон.

Вывод: Россия продолжает проверять "зоны интересов Запада", желая выскочить из войны на сверхэскалации, которую не будет готов "парировать" Запад, с куском Украины в кармане.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8039

Новости портала «Весь Харьков»