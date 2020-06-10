Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:27
Просмотров: 212

На Салтовке закрыли детсад: у мужа одной из работниц подозревают коронавирус

На Салтовке закрыли детсад: у мужа одной из работниц подозревают коронавирус

Работники харьковского детсада №108, расположенного на улице Дружбы Народов в Киевском районе, ушли на самоизоляцию и-за подозрения на коронавирус в семье одной из коллег. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на директора Департамента образования Харьковского горсовета Ольгу Деменко.

"У родственника одной из сотрудниц есть подозрение, еще даже не подтвержденое. Мы приняли все необходимые превентивные меры. Все сотрудники самоизолировались. А родителям было предложено в настоящее время отводить детей в три другие ближайшие сады", - сказала Деменко.

По ее словам, о подозрении на СOVID-19 у родственника одной из работниц стало известно еще на прошлой неделе, детсад с 1 июня полноценную работу не начинал.

Как уточнила глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева, детсад восстанавливал работу, но на короткое время, как только стало известно о подозрении - работа детсада приостановили. Больных среди детей или персонала, по ее словам, нет.

"Не было контакта с детьми. Это один из членов семьи работницы. И это неподтвержденный факт. Поэтому мы на предупреждение отреагировали и закрыли. Родителям предложили варианты посещения детских садов, которые рядом: №109, №248, №464", - сказала Казанжиева.

По ее словам, восстановить работу детского сада планируют ориентировочно через две недели.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской области еще у 34-х человек подтвержден коронавирус
Сегодня 11:51    205
Минздрав изменил правила выписки пациентов, что переболели COVID-19
Сегодня 11:14    160
На Харьковщине 18 новых случаев коронавируса и две смерти от этой болезни
09.06.2020 15:14    345
Из-за коронавируса мировая экономика просядет более чем на 5%
09.06.2020 12:24    115
В ВОЗ заявили, что бессимптомные пациенты с коронавирусом редко могут заражать других
09.06.2020 10:36    172
В Украине количество заболевших на коронавирус приближается к 28 тысячам
09.06.2020 10:10    88
Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки
08.06.2020 13:09    403
Депрессия у людей сейчас напрямую связана с COVID-19
08.06.2020 12:23    182
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
08.06.2020 10:10    200
Степанов: "Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли"
07.06.2020 15:24    224
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 