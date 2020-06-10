На Салтовке закрыли детсад: у мужа одной из работниц подозревают коронавирус

Работники харьковского детсада №108, расположенного на улице Дружбы Народов в Киевском районе, ушли на самоизоляцию и-за подозрения на коронавирус в семье одной из коллег. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на директора Департамента образования Харьковского горсовета Ольгу Деменко.

"У родственника одной из сотрудниц есть подозрение, еще даже не подтвержденое. Мы приняли все необходимые превентивные меры. Все сотрудники самоизолировались. А родителям было предложено в настоящее время отводить детей в три другие ближайшие сады", - сказала Деменко.

По ее словам, о подозрении на СOVID-19 у родственника одной из работниц стало известно еще на прошлой неделе, детсад с 1 июня полноценную работу не начинал.

Как уточнила глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева, детсад восстанавливал работу, но на короткое время, как только стало известно о подозрении - работа детсада приостановили. Больных среди детей или персонала, по ее словам, нет.

"Не было контакта с детьми. Это один из членов семьи работницы. И это неподтвержденный факт. Поэтому мы на предупреждение отреагировали и закрыли. Родителям предложили варианты посещения детских садов, которые рядом: №109, №248, №464", - сказала Казанжиева.

По ее словам, восстановить работу детского сада планируют ориентировочно через две недели.

Агентство Телевидения Новости