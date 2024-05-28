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На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики разработали процедуру национализации недвижимости украинцев

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики разработали процедуру национализации недвижимости украинцев

Большинство населения региона вынуждены были покинуть регион после оккупации. Теперь россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим приспешникам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно утвержденному порядку, враг может объявить "бесхозяйственным" помещение, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.

Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30 дней переоформить право собственности. Конечно, большинство покинувшего города населения не сможет это сделать, таким образом россияне просто захватят жилье.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36507

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