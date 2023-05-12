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«Найбезпечнішим дурнем світу» тепер займуться британці. США перемкнувся на Китай

«Найбезпечнішим дурнем світу» тепер займуться британці. США перемкнувся на Китай

Уряд його величності по-новому артикулює «українське питання»: дає далекобійні ракети та говорить про літаки. Велика Британія вперше вголос заявила, що не може бути простого вирішення складного «путінського» питання.

▶️ «Найнебезпечнішим дурнем світу» бункерного назвала американська New York Times. Британці говорять, що війна цього дурника проти України протриває декілька років, якщо Захід уважно не поставиться до потреб ЗСУ. 

● Про ракети ви вже чули: уряд його величності передає ЗСУ далекобійні ракети Storm Shadow. Вони - правда - для «внутрішнього вжитку» і не призначенні для відсилки за межі суверенних кордонів України. Але навіть «в межах» ці девайси дозволять проявити всю пристрасть у ставленні до окупантів. Руйнування Кримського моста та знищення логістичних центрів, центрів управління дозволять повністю переломити хід війни.  

● Міністр оборони Великобританії Бен Воллес: у грудні написав Шойгу листа, в якому поінформував, - подальші атаки Московії по українській інфраструктурі призведуть до передачі Києву потужнішої зброї.

● Британці вже зараз попереджають європейських колег, що наданого Україні арсеналу недостатньо. «Контрнаступ, ймовірно, буде хорошим і ефективним, але він не вижене всіх росіян з України… Вірогідним результатом стане патова ситуація, яка змусить Захід  забезпечити Україну сучасними винищувачами… якщо Захід хоче, щоб Україна виграла війну, - ексголова Об'єднаного командування ЗС Великої Британії генерал Річард Берронс. - Війна може протривати 2-3 роки, якщо не підтримати українців повною мірою».

● Попереджати європейців є про що: 78% всієї підтримки Україні надходить від союзників по НАТО, які не входять до складу ЄС. 

● Додає оптимізму британський The Telegraph: західні аналітики, як правило, консервативніші у своїх оцінках. Однак війна в Україні не схожа на ті, які ми бачили раніше. ЗСУ впроваджують нові способи ведення війни. Довгострокові втрати для Росії, ймовірно, будуть руйнівними».

▶️ США не зрадили Україні. Вони перемкнулися на холодну війну 2.0, розпочату китайським «імператором». Про бажання Сі Цзіньпіня погратися в «діда мороза - мілітариста» напишу якось окремо, але вже зараз очевидно: напруга довкола Тайваню та війна Росії проти України - це лише дрібʼязкові деталі у великій грі Пекіна проти цивілізованого світу. Вашингтон повинен реагувати. Торуючи стежки перегорів з КНР, США намагатимуться пограти якийсь час роль «доброго копа». Тоді як Британія, найближчий партнер США, буде сама собою. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/765

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