Неправда: «в українських дитсадках співають пісні про французьких найманців»

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Брехня: у садку на дитячому святі лунала українська пісня про братство з французькими найманцями та війну «з орками». Про це пише кремлівський пропагандист у Telegram.

Правда: на опублікованому відео голос має російський акцент і дуже погану українську. А сама пісня про «французьких найманців» відсутня на музичних сервісах.

Найімовірніше, ця пісня – справа рук самої російської пропаганди, а звукова доріжка накладена на відео одного із дитячих свят, тобто, це – російський монтаж.

Цей фейк поширений з метою просування російського наративу про нібито іноземних найманців і зомбування українських дітей.

Джерело: https://t.me/spravdi/39040

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