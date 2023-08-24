Інформація про втечу української адміністрації з Куп'янська, що на Харківщині, не відповідає дійсності
Брехня: з Куп’янська в повному складі втекла українська адміністрація, адже підрозділи російської армії увійшли до Синьківки і до міста залишається 6 кілометрів. Про це пишуть росЗМІ та користувачі соцмереж.
Правда: на офіційних каналах зв’язку Куп’янської МВА та Харківської ОВА немає жодної інформації про те, що міська влада залишає місто.
- Усі на робочих місцях. Працюємо у штатному режимі, – відповів у коментарі розслідувачам StopFake голова міської адміністрації Куп’янська Андрій Беседін.
Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал 22 серпня в ефірі «Радіо Свобода» заявила, що всі адміністрації, включно з міською адміністрацією Куп’янська, «перебувають на місцях», і просить «не вірити російській пропаганді».
Джерело: https://t.me/spravdi/32813