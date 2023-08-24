Інформація про втечу української адміністрації з Куп'янська, що на Харківщині, не відповідає дійсності

Брехня: з Куп’янська в повному складі втекла українська адміністрація, адже підрозділи російської армії увійшли до Синьківки і до міста залишається 6 кілометрів. Про це пишуть росЗМІ та користувачі соцмереж.

Правда: на офіційних каналах зв’язку Куп’янської МВА та Харківської ОВА немає жодної інформації про те, що міська влада залишає місто.

- Усі на робочих місцях. Працюємо у штатному режимі, – відповів у коментарі розслідувачам StopFake голова міської адміністрації Куп’янська Андрій Беседін.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал 22 серпня в ефірі «Радіо Свобода» заявила, що всі адміністрації, включно з міською адміністрацією Куп’янська, «перебувають на місцях», і просить «не вірити російській пропаганді».

Джерело: https://t.me/spravdi/32813

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