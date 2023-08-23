Новини однією строкою

● Генерал «Армагедон» Суровикин освобожден от должности командующего ВКС и оставлен в распоряжении Минобороны, - росСМИ

● О выходе с российского рынка объявила японская сеть Uniqlo. Ушла красиво. Компания разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

● Удары дронов по объектам в РФ не нарушают международное право, указала глава МИД ФРГ Анналена Бербок: "Согласно Уставу ООН, Украина имеет законное право защищать свою страну и свой народ". Россия при этом Устав нарушает, отметила министр.

● WSJ: Украинские дроны добираются до Москвы пятый день подряд. Прямой ущерб минимален, но ежедневные закрытия московских аэропортов и срывы рейсов начинают сказываться. Украинские аэропорты закрылись в феврале 2022 года, и Украина, возможно, стремится к взаимности.

● Болгарія готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразку. Передача може розпочатися вже наприкінці вересня – на початку жовтня після того, як відповідну угоду між МВС Болгарії (на чиїх складах зберігається техніка) та Міноборони України ратифікує парламент Болгарії. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

● Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) не включила росіянок до списку з 40 спортсменок, які найбільше вплинули на розвиток легкої атлетики. До списку не потрапила ані Єлєна Ісінбаєва не дивлячись на 28 світових рекордів, ані Марія Ласіцкене, яка є єдиною трикратною чемпіонкою світу у стрибках в висоту. Їх замінили іншими спортсменками.

● Греція підтримала вступ України до військового блоку НАТО. 24 учасника з 31 підтримали ініціативу вступу України до НАТО. Раніше декларації, де вказано про підтримку ініціативи вступу було підписано такими країнами: Чехія, Бельгія, Чорногорія, Польща, Литва, Італія, Латвія, Ісландія, Словенія, Естонія, Словаччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Румунія, Канада, Іспанія, Болгарія, Португалія та на даний момент, 24 країна Греція.

● Франція вирішила втричі наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України.

● Российский корабль под названием Lady R, вышедший из Владивостока около месяца назад с неизвестным грузом и простоявший в очереди 9 дней в ожидании разрешения на вход в Суэцкий канал, властями канала не допущен к проходу. Развернулся пошёл назад во Владивосток. Подозрение в перевозке оружия.

● США в последний раз военной силой присоединяли к себе территории 175 лет назад (война с Мексикой). Россия последние 15 лет постоянно оккупирует и объявляет своими всё новые территории. Но США агрессивные, а Россия очень мирная, не путайте. - @prof_preobr

● Згідно міждержавних домовленостей між США і країнами-"донорами" літаки F-16 будуть надаватись з баз ВПС США.

● В США провели первый пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A после провального теста в марте. В Воздушных силах не стали сообщать, завершились ли тесты успешно, однако еще в марте они говорили, что проведут все намеченные испытания AGM-183A.

● Сполучені Штати назвали умови, за яких приєднаються до програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У Пентагоні заявили, що за потреби, готові тренувати льотчиків ЗСУ.

● Рубль потянул за собой казахстанский тенге. Обесценивание валюты Казахстана стало крупнейшим в мире на прошлой недели, за исключением аргентинского песо, отмечают аналитики Bloomberg.

● Американская компания MSD прекратит поставки в Россию зепатира. Это один из самых востребованных препаратов для лечения гепатита С, на него приходится около 20% всех госзакупок лекарств на сумму более 1 млрд рублей в год. Зепатир относится к одной из самых доступных схем лечения, аналогов ему в стране нет, говорят эксперты.

● 71 % российских учителей и преподавателей не хочет возвращаться на работу в сентябре. Им не нравятся текущие условия труда, выяснили аналитики агентства A2:Research.

● Число неплательщиков по кредитам достигло 17,7 млн человек. Это примерно четверть всего трудоспособного населения России. Такие данные представила Федеральная служба судебных приставов. В пользу банков планируется принудительно взыскать 2,5 трлн рублей.

● Электронные сигареты подорожают уже в сентябре в среднем на 30%. Это связано с курсом рубля, сложностями с логистикой и ужесточением законов.

● Все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС, — Известия. На ряде заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Калмыкией, Астраханской и Волгоградской областями сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, оккупированного Крыма.

● Крупнейшие в России месторождения серебра, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, могут перейти под китайский контроль. Китайские инвесторы интересуются покупкой активов Polymetal, крупнейшего в стране добытчика серебра.

● Китайский экспорт упал почти во все страны. Скоро этот мыльный пузырь лопнет.

● Ірландія виділяє десятки інструкторів, які займуться підготовкою українських військових. Місія включатиме вогневу підготовку українських новобранців

● США одобрили продажу Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования (в т.ч 10.558 ракет и пусковых платформ) на $12 млрд.

● Греція візьме участь у навчанні українських льотчиків на винищувачах F-16. Також Греція готує Україні оборонну підтримку

● На Московской бирже юань начинает доминировать во всех основных режимах торгов валютными парами. За последние три дня суммарный объем торгов китайской валютой с исполнением сделок «сегодня» составил 110 млрд руб. против около 100 млрд руб. с долларом США.

● Россияне проглотили языки: почти 80% отказываются участвовать в опросах о войне. Каждый четвертый отказывается в грубой форме, половина "грубых" отказов содержат ругань и мат, выяснили в Russian Field.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

Новости портала «Весь Харьков»