Новини однією строкою

● У США розпочалося будівництво атомного підводного човна Tang класу Virginia. Ці субмарини у версії Block.V можуть додатково нести 28 крилатих ракет Tomahawk.

● В Чехии арестовали имущество зятя главы российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова стоимостью примерно 7 миллионов евро.

● США вводят запрет на визы для официальных лиц КНР, причастных к насильственной ассимиляции тибетских детей в школах-интернатах.

● Власти Польши организуют формирование морского спецназа, цель которого будет в обеспечении безопасности энергетических объектов в Балтийском море, сообщил министр нацобороны страны Мариуш Блащак. По его словам, базироваться новое подразделение станет в городе Дзивнуве.

● Вісім українських пілотів розпочали навчання у Данії. Навчання проходять на авіабазі Скридструпі, де розміщене винищувальне крило данських повітряних сил у складі 727-ї та 730-ї ескадрильї.

● Уряд Іспанії дозволив запуск програми заміни парку застарілих бронетранспортерів М113 на гусеничну машину вітчизняного виробництва. Вартість програми оцінюється у майже 2 млрд євро, вона передбачає закупівлю 394 бронемашин у різних варіантах.

● Российский фильм «Свидетель», в котором резня в Буче приписывается «укронацистам», провалился в прокате.

● Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию. (Люди смеются, а напрасно. Это правда! Просто газеты привели неполную цитату. Полная цитата такая «Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира, убрала грязную посуду со столика, и вышла» - Shipilov_News)

● Учёные создали управляемые светом наномускулы, способные поднять массу в 1000 раз больше собственной. Учёные из Университета Колорадо в Боулдере сделали шаг к созданию искусственной мускулатуры и приводов, управляемых светом. Они создали наноматериал, в котором свет преобразуется в механическую работу без промежуточных действий.

● Граждане Таиланда, от 16 лет и старше, получат по $300 в цифровых активах от премьер-министра страны. Новый премьер-министр Таиланда Сретта Тависин оказался активным криптовалютным инвестором.

● Литва наступного місяця поставить Україні додактові пускові установки ЗРК NASAMS – президент Литви Науседа.

● Израиль передал Вооруженным силам Украины "важнейшие медикаменты" на сумму 100 миллионов гривен. Передача этих медикаментов произошла по запросу ВСУ.

● Лондон выделит Киеву 192 млн фунтов стерлингов (более 225 млн евро) на закупку ядерного топлива для АЭС, заявил министр энергетики Великобритании Грант Шэппс. "Мы хотим помочь Украине уйти от необходимости покупать ядерное топливо в России", - сказал он Reuters.

● «Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близко! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно», - президент Литвы Гитанас Науседа.

● Международный суд ООН в Гааге проведет первые публичные слушания по иску Украины против России. Слушание стартует с выступления российской стороны, и после этого с аргументами выступит Украина. В деле «Украина против РФ» выступают 32 страны.

● Рекордное число самолетов-разведчиков было замечено вчера над Румынией и Черным морем, сообщило румынское издание Adevarul. По его данным, полеты совершали два Boeing E-3 Sentry, Lockheed EP-3E Aries II, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk.Рекордное число самолетов-разведчиков было замечено вчера над Румынией и Черным морем, сообщило румынское издание Adevarul. По его данным, полеты совершали два Boeing E-3 Sentry, Lockheed EP-3E Aries II, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk.

● Росіяни націоналізують виробничі потужності з виробництва вибухівки американської нафтосервісної компанії Schlumberger.

● Нідерланди збільшують замовлення на безпілотники MQ-9 Reaper в рамках посилення можливостей патрулювання. Нагадаємо, що Нідерланди вже отримали чотири комплекси MQ-9 Reaper разом зі станціями управління у 2022 році.

● Сі Цзіньпін мав бути присутнім і виступити з промовою на бізнес-форумі саміту БРІКС , але неочікувано не з’явився на місці. Міністр торгівлі Китаю Ван Вентао зачитав промову на форумі замість Сі Цзіньпіна.

● Индия успешно посадила на Луну спускаемый аппарат миссии «Чандраян-3». Страна стала первой в мире, посадившей космический корабль на Южный полюс Луны.

● В пособии РАНХиГС по новому предмету «Основы российской государственности» для вузов аборты и веганство назвали «культом смерти».

● Патрушев потребовал защитить молодежь от интернета и западного образования.

● Бензин закончился на заправках в Ростовской области. Бензина марок Аи-92 и Аи-95 нет на заправках сетей «Лукойл», «Фортуна» и «Газпром нефть».

● С мая 2022 года российские авиакомпании, несмотря на санкции, закупили запчастей для самолётов на $1,2 млрд, узнал Reuters. В качестве примера агентство приводит компанию «Уральские авиалинии», которая импортировала более 20 различных запчастей американского производства. Среди них, детали, необходимые для поддержания самолётов в лётном состоянии, а также кофеварки и сиденья для туалетов. Судя по данным таможни, все эти запчасти попадали в Россию через посредников в Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Киргизии, отмечает Reuters.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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