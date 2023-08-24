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Новини про те, що органи загиблих українських військових продають у даркнеті, – ворожий фейк

Новини про те, що органи загиблих українських військових продають у даркнеті, – ворожий фейк

Брехня: органи загиблих українських захисників можна придбати в даркнеті. Коштують вони від €5 тисяч за штуку. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Правда: магазин Human organs from UA, на який посилаються пропагандисти, ймовірно, фішинговий. На нього можна зайти через браузер Tor. Втім жодних доказів того, що там справді продають органи, немає.

У ньому не можна й вибрати конкретний орган. На сторінці потенційному покупцю пропонують надати повну адресу проживання: індекс міста, номер будинку та квартири.

Таким чином у людей можуть виманювати персональні дані.

Джерело: https://t.me/spravdi/32816

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