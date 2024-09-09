● Війська рф впродовж тижня застосували для ударів по Україні більше 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 ударних дронів типу Shahed, а також понад 60 ракет.

● Представитель YouTube сообщил, что принадлежащий Google видеосайт «закрыл» Tenet Media и четыре других канала, которыми управляла медиапредпринимательница правого толка Лорен Чен, в рамках «постоянных усилий компании по борьбе с координированными операциями по оказанию влияния». В деловых записях Теннесси Лорен Чен и ее муж Лиам Донован указаны как владельцы Tenet Media. Прокуроры утверждают, что основатели медиакомпании знали, что их финансирование поступает из москвы.

● У США розкрили деталі щодо розподілу між штатами коштів на закупівлю, інвестиції та заміну всіх видів систем для підтримки України. Штати Пенсильванія, Аризона і Техас отримують найбільшу вигоду від фінансування США озброєння для України

● Японія реорганізує структуру надводних сил флоту для протидії Китаю. Реорганізація спрямована на зведення під одне командування різних надводних компонентів, щоб створити єдину структуру, яку можна використовувати у великій війні на морі.

● Швейцарские производители люксовых часов обратились к правительству за финансовой помощью, чтобы пережить спад спроса, сообщает Bloomberg. Компании Girard-Perregaux и Ulysse Nardin подтвердили, что воспользовались государственной программой финансовой поддержки, чтобы сохранить рабочие места и избежать массовых увольнений. В рамках программы Швейцария выплачивает за счет государственного бюджета до 80% зарплаты работникам.

● Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах закончит войну в Украине к новому году. По его словам, он сможет сделать это еще до официального вступления в должность — согласно регламенту, инаугурация происходит 20 января. «Если мы победим, я верю, что смогу разрешить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают намного больше людей, чем вы себе представляете», — сказал Трамп в Нью-Йоркском экономическом клубе. По словам политика, его план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность. «путин не сможет воевать с нефтью по $40», — отметил Трамп.

● У п’ятницю 6 вересня Індія здійснила успішний запуск балістичної ракети середньої дальності Agni-4 з інтегрованого випробувального полігону в Чандіпурі, Одіша.

● Премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон на следующей неделе обсудит с Байденом оказание военной помощи Украине и долгосрочные планы двух стран на этом направлении.

● Через Эстонию в россию продолжает перемещаться большое количество товаров на сумму 589 миллионов евро в прошлом году и 229 миллионов евро за первые шесть месяцев этого года, пишет местное издание Delfi Ärileht в большом материале-расследовании.

● Португалия передала Украине последний из шести вертолетов Ка-32. Как заявили в Министерстве обороны Португалии, шестой вертолет "Камов" отправился в Украину в пятницу, 6 сентября.

● У ЄС пропонують почати підготовку до можливого вступу України, – Bloomberg

● Україна відкриває ринок вибухових речовин для прискореного виробництва боєприпасів

● Директор ЦРУ: в 2022 році був реальний ризик, що росія застосує ядерну зброю проти України

● Лубінець звинуватив Червоний Хрест у "страусиній позиції" щодо захисту українських військовополонених

● Ознак переміщення білоруської техніки поблизу українського кордону немає, - ДПСУ

● Китайские госбанки стремительно сокращают бизнес в рф на фоне трудностей с платежами, которые парализуют около 80% двусторонней торговли.

● российская армия получила более 9 млн некачественных сухпайков по завышенным ценам, следует из материалов дела против руководителей Грязинского пищевого комбината: Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Все трое были арестованы в апреле. Следствие установило, что обвиняемые под видом заключения госконтрактов на оказание услуг по питанию для нужд Минобороны присвоили средства на сумму не менее 1,3 млрд рублей.

● россия активно развивает инфраструктуру для расчётов криптой для обхода санкций, оценивают аналитики Chainalysis. Для обработки трансграничных платежей могут быть задействованы отдельные криптобиржи, базирующиеся в россии. Испытания криптовалютных платежей могут начаться уже в сентябре. Реализация этого проекта позволит облегчить внешнеторговые отношения с другими участниками рынка.

● Военный суд приговорил к 3 годам 5 месяцам колонии бывшего военнослужащего Сергея Бородина, который является одним из фигурантов дела о хищении земель Министерства обороны рф общей стоимостью более 940 млн рублей.

● В Сочи отдыхающие нашли морскую мину и, недолго думая, вытащили её на берег

● Радник прем'єра Індії з нацбезпеки відвідає москву для обговорення війни в Україні

● В Санкт-Петербурге задержали женщину якобы бросившую в урну бюллететь с надписью «Нет войне»

● российским военнопленным на Украине запретили телефонные звонки домой,- рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Решение приняли в ответ на случаи расстрелов военных ВСУ.

● На второй день выборов в Петербурге избиркому пришлось перепечатать бюллетени после того, как избиратели обнаружили, что в старых образцах Севастополь назван украинским городом.

● В сахалинской школе осужденный за убийство целой семьи «вагнеровец» Артём Дильмурадов провел в школе классный час о семейных ценностях.

● В москве посетители ТЦ «Мозаика» пожаловались, что во время эвакуации из-за задымления им пришлось ломать двери. Однако в администрации ТРЦ опровергли эти заявления, утверждая, что все эвакуационные выходы были открыты, а посетители спокойно покинули здание через главный вход.

● В Курской области, где уже месяц идёт война, жители показали самую высокую явку на губернаторских выборах. Глава ЦИК Памфилова назвала это ответом «героических» жителей региона на «действия бандюг». Это те самые куряне, которым отказались помогать чинуши, потому что выборы на носу. Ага, верим...

● россиян лишат возможности разводиться без консультации психолога. С такой инициативой выступили депутаты госдуры. Согласно документу, отправлять к специалисту будут пары, у которых есть несовершеннолетние дети или если один из супругов не хочет разводиться.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Картинки про роіссю від Олександра Осташко

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