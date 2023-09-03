Новости из США. Главное к концу недели, 2 сентября 2023

• В США наступает время жестокой политической борьбы – схватки за будущее страны.

• Кто выступает в США против помощи Украине.

• Данные о рабочих местах и занятости в США за август: создано больше рабочих мест, чем ожидалось, но безработица выросла.

• США пресекли деятельность большого контрабандного канала по поставке американских микросхем российским производителям ракет. Создатель канала арестован, ему предъявлены обвинения и грозят 90 лет за решеткой.

• Atlantic Council: Грузия скатывается на антизападную орбиту, заключив соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем.

• Пребывание в США руководителей антикоррупционных органов Украины.

* В США наступает время самой острой политической борьбы. До выборов, на которых 5 ноября 2024 года будут переизбираться президент, вся Палата Представителей, треть Сената и множество местных органов власти, остается год и два месяца.

И эта борьба, которая будет жестокой (именно жестокой, а не жесткой), развернется в полном объеме максимум через неделю, когда после летних каникул соберется Конгресс, в котором уже идет совершенно непримиримая борьба в связи с необходимостью принять бюджет на 2024 финансовый год.

Текущий финансовый год вместе с действующим бюджетом, принятым еще Конгрессом предыдущего созыва заканчивается 30 сентября. Если до 1 октября не будет принят хотя бы временный бюджет (а это вполне может произойти), произойдет шатдаун – остановка работы федерального правительства и всех его агентств и служб.

На сегодняшний день в республиканской фракции в Палате Представителей не видно реальных конструктивных движений в сторону принятия бюджета. Больше того, все чаще раздаются голоса из «фракции свободы» - группы ультраконсервативных и части ультраправых республиканцев, а также голоса ультраправых, не входящих во «фракцию свободы», о том, что шатдаун, в котором можно обвинить демократов вообще и Джо Байдена, в частности, был бы для них политически выгоден.

Меньше, чем за месяц до окончания действия текущего бюджета, не видно пока что реальных путей к тому, чтобы принять бюджет. А принять его можно только на двухпартийной основе. И это было наглядно показано на примере принятия оборонного бюджета на 2024 год, который всегда принимается отдельным законом. Как правило, закон об оборонном бюджете принимается летом и, как правило, голосами огромного большинства членов Конгресса от обеих партий. Оборона обычно выводится за рамки идеологических споров и войн. Обычно, но не в этом году. Палата Представителей голосами одних республиканцев приняла закон об оборонном бюджете, в который была включена республиканская идеологическая мантра – фактический запрет или крайнее затруднение абортов для женщин-военнослужащих, особенно для тех, кто служит в тех «красных» штатах, где аборты либо крайне ограничены, либо де-факто запрещены. Сенат голосами сенаторов от обеих партий принял свою версию этого законопроекта, в которую, естественно, не включены никакие запреты и ограничения, касающиеся абортов. К согласию по законопроекту палаты пока что не пришли, да похоже, что и не пытались из-за непримиримой позиции многих республиканцев в Палате Представителей, заложником которых является спикер Кевин Маккарти, опасающийся, что в любой момент любой из ультраправых может поставить на голосование вопрос о недоверии спикеру и его отставке (изменение в регламенте Палаты, на которое согласился Маккарти, чтобы ультраправые не голосовали против его избрания спикером).

Все чаще среди ультраправых и ультраконсервативных республиканцев в Палате Представителей звучит требование начать импичмент Джо Байдена, и это выставляется условием голосования за бюджет. Не далее, как в четверг ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин распространила видео встречи с избирателями в своем округе в Джорджии, на которой она клянется, что не проголосует ни за какой бюджет, если Палата Представителей не начнет процесс импичмента Байдена. И она не одинока.

От принятия бюджета зависит, естественно, и помощь Украине. И, к сожалению, к 70-80 ультраправым республиканцам, все время выступающим категорически против оказания любой помощи Украине, добавляются голоса ультраконсерваторов. Например, конгрессмен Энди Харрис, республиканский сопредседатель Украинской группы членов Палаты Представителей (Congressional Ukraine Caucus) и член ультраконсервативной «фракции свободы» заявил на встрече с избирателями, что война в Украине «зашла в тупик», что США должны «склонить Зеленского к переговорам» (с путиным – как будто путин будет вести какие-либо переговоры), что «Зеленский без нашей помощи потерпит поражение в войне, а с нашей помощью война зашла в тупик», что США не могут тратить больше деньги на помощь Украине, поскольку не могут увеличивать дефицит своего бюджета, что он не проголосует больше за выделение бюджетных денег на военную помощь Украине, если это будут деньги без учреждения должности специального генерального инспектора, и не проголосует вообще за выделение бюджетных денег на гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Сентябрь в США будет очень сложным, полным жестокой политической борьбы. И эта борьба продолжится вплоть до подведения итогов выборов в следующем году. То, что происходит сейчас, - это только начало.

* Опубликованы данные министерства труда о создании рабочих мест и о безработице в августе. В США в августе было создано 187 тысяч рабочих мест (любители предсказаний ожидали, что их будет 170 тысяч), но при этом безработица выросла до 3.8%. Последнее говорит скорее о том, что есть люди, которые уходят с работы в поисках лучшего трудоустройства, но уходят, еще не найдя новую работу.

Данных по инфляции за август пока нет, но она скорее всего вырастет из-за роста цен на топливо и продовольствие. А эти цены растут по понятным причинам – страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией оказывают услугу путину, сокращая добычу нефти, цены же на продовольствие растут потому, что империя зла заблокировала экспорт украинского зерна, более того, намеренно уничтожает ракетными обстрелами запасы зерна в украинских припортовых хранилищах.

* В четверг министерство юстиции США сообщило, что по запросу США в Республике Кипр 26 августа был арестован проживающий там 33-летний гражданин России и Германии Артур Петров. США обратились к Республике Кипр с запросом об экстрадиции Петрова. Американская федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в «нарушении правил экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств и в отмывании денег». Петров обвиняется в том, что от имени российской компании «электроком впк», поставщика критически важных электронных компонентов для российских производителей оружия и военного оборудования, создал нелегальную схему закупки американской микроэлектроники, подпадающей под запрет на экспорт в России в соответствии с мерами экспортного контроля США.

Петров и двое его подельников, находящихся в России, создали цепочку из фиктивных компаний-прокладок, зарегистрированных в офшорах, через которые в Россию поступали микросхемы, использовавшиеся в российских ракетах и дронах, которыми Россия атаковала украинские города. Эта преступная схема в настоящее время перекрыта. Петров закупал микросхемы у американской компании-поставщика, прикрывая закупки тем, что микросхемы закупаются якобы в интересах кипрской компании, производящей технику для пожаротушения.

Как заявил заместитель генерального прокурора США Мэтью Ольсен, «министерство юстиции не потерпит попыток обойти наши законы об экспортном контроле для подпитки российской военной машины, и те, кто попытается это сделать, не найдут убежища от американского правосудия. Мы благодарим наших партнеров в Республике Кипр за сотрудничество с нашими правоохранительными органами и постоянную поддержку».

Обвинения, предъявленные Петрову американской прокуратурой по десяти пунктам, грозят ему заключением в американской тюрьме сроком до 90 лет, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения и получит максимальное наказание.

* На сайте Atlantic Council в четверг появилась статья бывшего депутата парламента Грузии и бывшего руководителя делегации Грузии в Парламентской Ассамблее НАТО Георгия Канделаки «Россия проигрывает в Украине, но выигрывает в Грузии».

В статье обращается внимание на два факта. Первый – отсутствие премьер-министра Грузии Гарибашвили на саммите НАТО в Вильнюсе. Второй – гораздо более существенный факт, который до сих прошел как-то мимо внимания в США – в июле, в том же месяце, когда проходил Вильнюсский саммит НАТО, Грузия подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. И это является фундаментальным и довольно демонстративным шагом нынешнего руководства Грузии в сторону от США и Запада.

- Так же на сайте Atlantic Council опубликован анализ роста экономики Индонезии, которая в 2027 году станет шестой экономикой мира и не позднее того же года обгонит по размеру своей экономики Россию.

* Официальное сообщение пресс-службы Белого Дома:

«1 сентября 2023

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан встретился сегодня с делегацией, в состав которой вошли руководители украинских антикоррупционных институтов, в частности директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, Специальный антикоррупционный прокурор Александр Клименко и Председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко. Они обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении независимости этих важных институтов. Мистер Салливан подчеркнул жизненную важность для любого демократического общества независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных институтов, способных расследовать, преследовать и рассматривать коррупционные дела, независимо от того, куда они ведут. Мистер Салливан также подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами антикоррупционных реформ в Украине и мужественной защиты Украиной своей демократии от российской агрессии».

- Руководители антикоррупционных институций Украины находились в США в течение четырех дней. У них также были встречи в министерстве юстиции, в министерстве торговли, в Госдепартаменте и в Агентстве международного развития USAID, через которое оказывается экономическая помощь Украине.

* В пятницу еще два лидера ультраправой военизированной группировки «proud boys» - «гордые парни» были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за участие в мятеже 6 января 2021 года. Эйтан Нордин, 32 лет был приговорен к 18 годам заключения, а Доминик Пеццола, 45 лет, к 10 годам заключения. Оба они также получили по 3 года условного наказания, которые начнут исчисляться после отбытия основного срока.

4 мая 2023 года суд присяжных признал Нордина, Пеццолу и еще трех их соучастников виновными в совершении нескольких преступлений, связанных с их участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Нордин также был ранее осужден за участие в заговоре с целью подстрекательства к мятежу.

Ранее на уходящей неделе лидер группировки Джо Биггс был приговорен к 17 годам заключения, а лидер филадельфийского отделения группировки Захари Рел – к 15 годам заключения.

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Україна є і буде завжди.

Зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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