Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить незаконный Керченский мост, - ГУР МОУ

Оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть таких плавсредств и установить боновые заграждения между затопленными паромами с целью создания «защитной полосы» перед мостом.

Недавние удары по Керченскому мосту усугубили ситуацию для войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства РФ, а также лихорадочность принятия решений.

Джерело: https://t.me/u_now/109582

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