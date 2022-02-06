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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 04 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920);
◾ 76 350 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 918 осіб;
◾ летальних випадків – 185;
◾ одужало – 9 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 256 208 осіб;
◾ одужало – 3 669 979 осіб;
◾ летальних випадків – 101 168
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 12 пациентов, заболели 2101

За время эпидемии в области от СOVID-19 умер 6631 пациент.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 5 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 2101 человек.

Скончались 12 пациентов. Выздоровели 344 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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