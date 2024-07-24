Оперативна інформація станом на 16.00 24.07.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, незважаючи на значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні загарбники зосередилися на Курахівському та Покровському напрямках.

Загалом, від початку доби, відбулося більш як 90 бойових зіткнень.

Не припиняються систематичні підступні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні від ворожих артелерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Ходине, Вовківка, Клюси, Дачне. Крім цього, ворог завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Олександрівці та з РСЗВ обстріляв Басівку.

Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули вже 15 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти п’ять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Тихого, Глибокого та Сотницького Козачка. Всі ворожі атаки відбиті підрозділами Сил оборони.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки. Українські воїни стійко тримають оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського та в Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває.

На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка, Івано-Дар’ївка та Переїзне, оборонці української землі відбили чотири атаки окупаційної армії, ще одне боєзіткнення триває досі.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Новомаркового та Часового Яру. На даний час точиться чотири боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Ворог зосередив свої зусилля в районі Північного та Нью-Йорка, де відбуваються шість боєзіткнень. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема, бомбардуванням піддається район Торецька.

З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Вовчого, Прогреса, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Карлівки та Желанного. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 15 атак противника, сім атак – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, на цьому напрямку за сьогоднішній день відбито 27 атак окупаційної армії, вісім атак ще триває.

На Времівському напрямку наші війська відбили вісім штурмів противника в напрямку Костянтинівки, Водяного та Вугледара. Ворог успіху не мав.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалі спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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