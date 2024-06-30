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Оперативна інформація станом на 16.00 30.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 30.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани.

Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає.

Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Інша активність ворога відсутня.

Лиманський напрямок. Уже дев’ять штурмових дій агресора за сьогодні. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають.

На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька.

На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.

На Времівському напрямку триває бій в районі Макарівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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