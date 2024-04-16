Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 51

Парашутисти ОУН та ЗП УГВР виконали 8 десантувань на території України

Парашутисти ОУН та ЗП УГВР виконали 8 десантувань на території України

27 грудня 1944p.,

5 вересня 1949p.,

31 травня 1950p.,

14 травня 1951p. (3),

19 травня 1951p.,

12 серпня 1952p.

Британські літаки десантували наших оунівців в Україні. На жаль, кремль мав своїх агентів у лавах британської розвідки. Зрадник, на ім’я Кім Філбі, зливав інформацію про спецоперації і під час деяких десантувань, совєцькі спецслужби розстрілювали парашутистів ОУН.

Однак були й успішні операції. Так, 1950 року бойова група, якою командував сотник Громенко, помилково десантувалася за 50 кілометрів від потрібної локації й приземлилася біля містечка Болехів. Ця помилка і врятувала їм життя, оскільки совєцькі агенти вже чекали наших в іншому місці, куди ті мали приземлитися.

▶ ️На світлині поручник Іван Паньків та хорунжий Микола Мельничин під час парашутного вишколу у ФРН. 1949 рік, весна.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8267

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

16 квітня 1898 р. народився Іван Трейко, повстанський отаман, генерал-хорунжий УПА
Сегодня 10:41    8
Центр протидії дезінформації назвав канали поширення роспропаганди в соцмережі Х
Сегодня 10:28    26
СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» українську ППО під Черкасами та Одесою
Сегодня 09:29    92
«Україна стала центром з торгівлі людьми та зброєю». Це – неправда
Сегодня 09:17    85
ЗМІ повідомили, скільки Ізраїль витратив на відбиття атаки Ірану
Сегодня 09:06    143
США, британці, французи та Ко допомогли Ізраїлю збити 99% дронів та ракет! — А так можна було?
Сегодня 08:55    131
Кулеба закликав партнерів до "сміливих кроків" щодо ППО для України
Сегодня 08:44    119
«10 дней подготовка, и все, и едем» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:34    120
Харківщина, 16 квітня
Сегодня 08:17    95
ЗСУ зупиняють росіян давньогрецькою та римською зброєю, — Forbes
Сегодня 08:12    139
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 