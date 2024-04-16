Парашутисти ОУН та ЗП УГВР виконали 8 десантувань на території України

27 грудня 1944p.,

5 вересня 1949p.,

31 травня 1950p.,

14 травня 1951p. (3),

19 травня 1951p.,

12 серпня 1952p.

Британські літаки десантували наших оунівців в Україні. На жаль, кремль мав своїх агентів у лавах британської розвідки. Зрадник, на ім’я Кім Філбі, зливав інформацію про спецоперації і під час деяких десантувань, совєцькі спецслужби розстрілювали парашутистів ОУН.

Однак були й успішні операції. Так, 1950 року бойова група, якою командував сотник Громенко, помилково десантувалася за 50 кілометрів від потрібної локації й приземлилася біля містечка Болехів. Ця помилка і врятувала їм життя, оскільки совєцькі агенти вже чекали наших в іншому місці, куди ті мали приземлитися.

▶ ️На світлині поручник Іван Паньків та хорунжий Микола Мельничин під час парашутного вишколу у ФРН. 1949 рік, весна.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8267

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