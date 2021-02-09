Пожар в многоэтажке на проспекте Гагарина: подробности с места происшествия

Одиннадцать этажей залито водой и полностью отсутствует электроснабжение. В таком состоянии находится многоэтажка на проспекте Гагарина после пожара, который вспыхнул рано утром.

Сергей, житель соседнего дома, говорит, что пламя увидел с балкона собственной квартиры.

Сергей, местный житель

И увидел, шо тут такое творится: машины, «пожарка», «скорая». Мы думали, что кого-то ищут, а потом я увидел с балкона, что лестница была выдвинута. Пострадали квартиры, которые были рядом на лестничной, прилежащие квартиры. Ну, и снизу тоже. Температура была такая, что лопнула плита.

Вспыхнуло около пяти часов утра на одиннадцатом этаже четырнадцатиэтажки. И огонь быстро начал уничтожать соседние квартиры, ведь о пожаре узнали не сразу, так как из-за раннего времени большинство жителей еще спали.

Услышав запах дыма, начали вызывать спасателей, но огонь уже успел изрядно распространиться.

Жители, которые живут выше 11 этажа, оказались в ловушке, ведь выйти из своих квартир уже не могли.

Валерий живет на четырнадцатом. Говорит, в его квартире воздух был настолько горячим, что дышать было трудно.

Валерий, житель дома

Невозможно было выйти на улицу, потому что там туман, дым, невозможно было дышать. Через 30 минут пришел пожарный, сказал, что это будет летальный исход, буквально два этажа пройдя. Если без маски.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из дома двадцать два человека. Еще тринадцать спасли из огненной ловушки, некоторых пришлось выносить на руках, идти самостоятельно они не могли.

Пожар уничтожил сто квадратных метров, квартира в которой вспыхнул огонь, превратилась в руины, соседние уничтожены частично. Пожарным лишь около девяти часов удалось обуздать пламя.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Було відправлено 7 відділень на автоцистернах і одно на автодрабині. По приїзду на місце події була проведена розвідка, і одразу приступили до гасіння пожежі, а також приступили до евакуації людей. Крім того, було встановлено автодрабину, і вже на 12, 13 і 14 поверх могли надавати допомогу.

Во время пожара погиб мужчина - владелец квартиры, в которой начался пожар.

Сейчас рассматривается несколько причин, которые могли привести к возгоранию. Во-первых, это неосторожное обращение с огнем или возможно, что произошло короткое замыкание. В данное время все обстоятельства устанавливаются.

Между тем секретарь горсовета Игорь Терехов сообщил, что по его данным погибший вел асоциальный образ жизни. Пожару в квартире погибшего предшествовал громкий хлопок.

Из-за последствий пожара значительному количеству местных жителей нужно временное отселение.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

Я предложил людям, и сегодня 7 человек переехали к нам - в нашу гостиницу коммунальную, и мы полностью взяли на себя затраты по питанию и проживанию этих людей, потому что это - трагедия.

Также в отеле уже забронированы места еще для семи человек, а беременную женщину сразу доставили в роддом.

Находиться в отеле погорельцы смогут, по словам Терехова, столько, сколько потребуется. Восстановление дома и квартир будет происходить за счет городского бюджета.

Агентство Телевидения Новости