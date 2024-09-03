"Полтава переживає страшний день". Більше 40 загиблих від удару Росії по Інституту зв'язку
Воєнні телеграм-канали вже опублікували фото з місця удару, куди влучило вже розповів президент
Росія завдала удару по військовому інституту зв'язку і лікарні у Полтаві. Мова йде про понад 40 загиблих, деталі удару вже підтвердило Міноборони України та Володимир Зеленський.
"Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор завдав варварський удар по одному з навчальних закладів міста", - йдеться у заяві Міноборони.
"Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", - заявив Володимир Зеленський.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив вже про понад 200 поранених.
Президент розповів, що влучання сталось по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Також, як каже президент, була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.
Мова йде про Полтавський військовий інститут зв'язку. На сторінці інституту вже виставили траурну свічку.
За даними Міноборони, "ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища".
Військові кажуть, що частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами.
"Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів", - кажуть в Міноборони.
Рятувальники продовжують роботу.
МВС повідомило, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджені фасади.
Відзавтра на Полтавщині оголосили триденну жалобу.
Як стався удар
Близько 09:10 місцеві жителі чули звуки двох вибухів у місті, повідомляє "Суспільне Полтава".
Перед цим у телеграм-каналі Повітряних сил повідомляли про ракету у напрямку Полтави.
За кілька хвилин до вибухів в області оголосили повітряну тривогу, про це зʼявилось повідомлення на каналі керівника обласної військової адміністрації Пилипа Проніна.
Телеграм-канал "Труха Полтава" опублікував відео з ймовірного місця удару, на ньому видно, як над містом здіймається дим.
У російських пабліках почали ширити інформацію про удар по корпусу 179 навчально-тренувального центру військ звʼязку ЗСУ.
У місцевих пабліках закликають людей йти до лікарень здавати кров для переливання.
179-й навчальний центр військ зв'язку розташований на території розформованого Полтавського вищого військового командного училища зв'язку.
Заступниця комітету Ради з нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла у фейсбук першою натякнула, що в Полтаві сталось щось погане. При цьому вона вказала, що удар по шикуванню 128-ї бригади, де загинули два десятки людей, нічому командування не навчив.
Воєнний журналіст Юрій Бутусов також емоційно відреагував на ситуацію.
“Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви”, - написав Бутусов.
“Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої немає, аналізу немає, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться”, - вважає журналіст.
Він каже, що треба посилити заходи безпеки й не збиратись в одному місці великим групам людей.
“Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати”, - припустив Бутусов. Він припускає, що могла бути халатність і нехтування заходами безпеки.
Натомість воєнний телеграм-канал Ukrainian Militant написав, що таких жертв неможливо уникнути повнiстю.
"Скажу загалом, Україна не може не навчати курсантів, не збирати їх у місці в навчальних закладах, не може засунути всіх у бункер на 50 метрів під землю для навчання, і захистити кожен центр, об'єкт, кількома патріотами. Не можуть не працювати оборонні підприємства, на яких теж висока концентрація співробітників, промисловi об'єкти також".
UPD
Кількість загиблих через влучання у навчальний заклад і лікарню в Полтаві зросла до 47. Також уже відомо про 206 поранених, повідомила Олена Зеленська.
Джерело: bbc.com