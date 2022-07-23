Радник Байдена: США не готові постачати Україні далекобійні ракети для HIMARS

США не готові надати Україні ракети ATACMS із дальністю 300 км для ракетних систем HIMARS попри запити Києва.

Джерело: радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, якого цитує "Голос Америки"

Деталі: Салліван сказав, що одна ключова мета Штатів полягає в тому, щоб зробити все необхідне для підтримки та захисту України, а інша ключова мета - у тому, щоб не опинитися на дорозі до третьої світової війни.

Нагадаємо: Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів, для HIMARS.

Передісторія:

22 липня США виділили новий пакет військової допомоги Україні. Туди входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

Тепер Україна матиме 20 HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.

HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.

Джерело: pravda.com.ua

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