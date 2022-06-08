росія розганяє нові фейки про паспорти, Бербок і американські вертольоти

росія продовжує поширювати дезінформацію, маніпуляції та фейки, аби виправдати свої злочинні дії в Україні.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформуючи про ситуацію станом на ранок 8 червня.

«Колаборант-«керівник» Херсонщини в.сальдо заявив, що «жителі всієї України, незалежно від місця реєстрації, зможуть подати заявку на отримання російського паспорта в Херсонській області». Такі заяви потрібні для створення ілюзії зацікавленості українців в отриманні громадянства рф», - йдеться в повідомленні.

Ці заяви є маніпуляцією, відзначають в Центрі протидії дезінформації.

Так само маніпулятивною є заява посольства рф у США про те, що «США порушують зобов’язання, поставляючи Києву вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану, а передача артилерійських систем – це безвідповідальність, що загрожує непередбачуваними наслідками»

Крім того, відвертою дезінформацією є тиражування російських ЗМІ новини про те, що «дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються, а ФРН дедалі більше схиляється в сторону рф». Це обґрунтовується «відмовою міністерки закордонних справ Анналени Бербок від спілкування з українським послом, що пояснюється її наміром говорити лише з міністрами».

Як повідомляв Укрінформ, кремлівська пропаганда використовує американського військового стратега Едварда Люттвака для поширення наративу про необхідність проведення референдуму в Донецькій та Луганській областях для завершення війни.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»