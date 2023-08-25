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росіяни стверджують, що на війні загинули 10 тисяч поляків. Це – черговий фейк

росіяни стверджують, що на війні загинули 10 тисяч поляків. Це – черговий фейк

Брехня: за півтора року війни проти рф в Україні загинули щонайменше 10 тисяч поляків, які були військовослужбовцями та резервістами, відправленими на війну під легендою «добровольців». Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на польське видання Mysl Polska.

Правда: видання Mysl Polska неодноразово публіковало російські фейки та підтримувало російські наративи, але цього разу навіть у його редакційній колегії визнали, що ніколи не поширювали даних про загиблих в Україні польських військовослужбовців.

- Як член редколегії тижневика Myśl Polska, я пояснюю своїм російським колегам: матеріалу, який вони нібито цитують, не існує. Варто перевірити джерела, а не ризикувати іміджем тих небагатьох польських ЗМІ, які об’єктивно пишуть про нинішню війну і не приєднуються до хору русофобів.

Ми не маємо інформації про кількість загиблих польських найманців. Наш уряд не коментує їхню присутність в Україні, – написав Матеуш Піскорський.

Джерело: https://t.me/spravdi/32871

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