Росіяни заявили, що Крим атакували 20 безпілотників

В окупованому Криму, ймовірно, спрацювала система ППО, згодом Міноборони Росії повідомило про атаку нібито 20 безпілотниками.

Джерело: пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони Росії, Міноборони РФ, Кримський вітер

Дослівно МО Росії: "ЗС РФ у ніч на 12 серпня відбили атаки 20 українських БПЛА на Крим, постраждалих і руйнувань немає".

Деталі: У Міноборони РФ зазначили, що нібито 14 українських БпЛА знищено засобами ППО.

Ще шість безпілотників нібито подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Що передувало: Вночі 12 серпня російські пропагандисти повідомляли про перекриття і відновлення руху автотранспорту Кримським мостом.

Так звана влада окупованого Криму заявила про роботу ППО "над різними районами".

Джерело: pravda.com.ua

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