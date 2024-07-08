російські хакери масовано атакують фінські сайти
У Фінляндії численні сайти зазнали масованих DoS-атак. об’єктами кібератак стали, зокрема, Міністерство фінансів, Податкова служба, банк Osuuspankki та мережеві служби Гельсінкі.
За даними Центру кібербезпеки, їх здійснює російська хакерська група NoName, передає Yle.
У Центрі кібербезпеки вважають, що таким чином хакери прагнуть привернути до себе увагу.
«Останніми днями було більше атак на Фінляндію, ніж за останні кілька тижнів. Це свого роду демонстрація у Мережі. Не всі спроби завдати шкоди впливають на сайти, лише деякі», – заявив голова Центру кібербезпеки Ансі Кярккяйнен.
За його словами, вплив DoS-атак на сайти є тимчасовим.
Джерело: sprotyv.info