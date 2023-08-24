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Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Джерело: високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах

Деталі: Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців.

Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Він пішов на співпрацю з ГУР.

Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Мі-8 приземлився у Харківській області.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам.

Гелікоптер, за даними УП, вже у Києві.

Передісторія:

Навесні 2023 року стало відомо про невдалу спробу виманити в Україну російського пілота літаків Су-24 і Су-34 влітку 2022 року.

Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".

21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України, проте натомість Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині влітку 2022 року.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив що ГУР "відразу відкинуло" ідею викрадення літака, запропоновану колишнім співробітником Романом Червінським.

Джерело: pravda.com.ua

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