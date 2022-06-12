Русня сменила тактику. Их планы провалились, их цели все более недостижимы, а моральный дух армии РФ реально упал после столкновений с ЗСУ. Легкой войнушки не получилось, а огромные потери русни демотивируют в РФ, как военных, так и гражданских. Вместо "Возьмём Киев за три дня" сейчас стоит задача "Взять хоть что-то, а не только за щеку".

В связи с отсутствием реальных успехов, Кремль сегодня переходит в наступление на информационном фронте, надеясь хотя бы там получить победу.

Главная задача российских спецслужб сегодня - это убедить украинцев прекратить ожесточённое сопротивление, перестать наносить армии РФ огромные потери и остановить контрнаступление любой ценой.

Желание россиян посеять раздор, панику и разочарование среди украинцев реализуется через разные сценарии и ИПСО. Например, через войну ботов и троллей, которые заполонили комментарии в соцсетях. Поменялась даже риторика. Если раньше они оскорбляли, то теперь уговаривают и манипулируют. Их цель понятна. Но они идут нах#й. А победа будет за нами!

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16000

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