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СБУ блокувала міжнародний канал нелегального постачання Росією озброєнь до санкційних країн

СБУ блокувала міжнародний канал нелегального постачання Росією озброєнь до санкційних країн

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно зі Головним слідчим управлінням СБУ блокували міжнародний канал постачання Росією озброєнь у країни, стосовно яких діють санкції ООН.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України, за фактом виявлення на території України місця незаконного зберігання тридцяти шести ракет 5В27Д до ЗРК С-125 «Печора», які належать ВАТ «Рособоронекспорт», оперативники СБУ вилучили арсенал зброї.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці додатково вилучили на території одного з морських портів гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні мін МОН-100 та тротилові шашки загальною вагою понад двісті кілограмів. Також було виявлено гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки із електродетонаторами та підривачі МВЧ-62.

Показово, що військовий вантаж ВАТ «Рособоронекспорт» зберігався не відповідно до найменування та фактичних виробів, а лише за кількістю тари та орієнтовною вагою.

За наявною інформацією РФ використовувала українські порти, як транзитну «базу» для поставок озброєння у треті країни. З початком російської агресії цей арсенал міг бути використаний спецслужбами Росії для створення так званих «закладок» зброї на півдні України для дестабілізації ситуації в регіоні диверсійними групами, контрольованими РФ.

За матеріалами СБУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України

СБУ блокувала міжнародний канал нелегального постачання Росією озброєнь до санкційних країн

СБУ блокувала міжнародний канал нелегального постачання Росією озброєнь до санкційних країн

СБУ блокувала міжнародний канал нелегального постачання Росією озброєнь до санкційних країн

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, сбу

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