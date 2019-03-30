СБУ блокувала міжнародний канал нелегального постачання Росією озброєнь до санкційних країн

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно зі Головним слідчим управлінням СБУ блокували міжнародний канал постачання Росією озброєнь у країни, стосовно яких діють санкції ООН.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України, за фактом виявлення на території України місця незаконного зберігання тридцяти шести ракет 5В27Д до ЗРК С-125 «Печора», які належать ВАТ «Рособоронекспорт», оперативники СБУ вилучили арсенал зброї.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці додатково вилучили на території одного з морських портів гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні мін МОН-100 та тротилові шашки загальною вагою понад двісті кілограмів. Також було виявлено гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки із електродетонаторами та підривачі МВЧ-62.

Показово, що військовий вантаж ВАТ «Рособоронекспорт» зберігався не відповідно до найменування та фактичних виробів, а лише за кількістю тари та орієнтовною вагою.

За наявною інформацією РФ використовувала українські порти, як транзитну «базу» для поставок озброєння у треті країни. З початком російської агресії цей арсенал міг бути використаний спецслужбами Росії для створення так званих «закладок» зброї на півдні України для дестабілізації ситуації в регіоні диверсійними групами, контрольованими РФ.

За матеріалами СБУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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