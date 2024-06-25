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Сеют панику: «вспышка холеры» в Херсонской области — фейк оккупантов
Оккупанты нагнетают панические настроения среди жителей относительно вспышки холеры в Херсонской области.
За последние 20 лет холеры в Херсонской области не было. И никаких предпосылок для вспышки инфекции пока нет. Ситуация стабильная и контролируемая - отметила главный врач Херсонской областной инфекционной больницы Елена Тимошенко.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/37979
Темы: війна, пропаганда, росія, україна