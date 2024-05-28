Співробітники ТЦК вже близько доби утримували головреда Економічної правди без зв'язку

Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області уже близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

Джерело: головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва

Пряма мова: "За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського".

UPD

Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.

Джерело: Дєнков у Facebook

Пряма мова: "Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім".

Джерело: pravda.com.ua

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