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The New York Times назвала Путина «самым опасным дураком в мире»

The New York Times назвала Путина «самым опасным дураком в мире»

Американская газета The New York Times выпустила колонку (https://www.nytimes.com/2023/05/09/opinion/putin-ukraine-war.html) с заголовком «Владимир Путин — самый опасный дурак в мире (Vladimir Putin Is the World’s Most Dangerous Fool). Ее автор — колумнист NYT и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман — приходит к выводу, что у Путина никогда не было плана Б и теперь он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться.

Детали. Анализируя ход войны в Украине, Фридман приходит к выводу, что у Владимира Путина никогда не было плана Б и он действительно рассчитывал быстро захватить Киев и поставить там марионеточное правительство. Теперь он поставил себя в ситуацию, «когда не может победить, не может проиграть и не может остановиться».

● Из-за отсутствия запасной стратегии Путин прибегнул к тактике массированных обстрелов гражданской инфраструктуры и изматывающей войне на истощение, чтобы установить контроль над частью территорий, «что он может продать русскому народу как великую победу», — пишет журналист.

Цитата. «План Б состоит в том, чтобы скрыть, что план А потерпел неудачу. Если бы у этой военной операции было название, она бы называлась «Операция "Сохрани мое лицо"». Это делает эту войну одной из самых бессмысленных войн современности — президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, до тех пор, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком»

● По мнению Фридмана, война может остановиться независимо от того, выиграет или проиграет Россия, в тот момент, когда этого захочет Путин. Он подчеркивает, что президент, по всей видимости, опасается недовольства войной и по этой причине «зашел так далеко» в войне и готов криминализировать любую форму инакомыслия.

Контекст. Война в Украине разрушила отношения Москвы с западными странами, которые взяли курс на изоляцию России и лишение ее финансов на ведение войны. С началом вторжения Россия попала под западные санкции, а на самого Путина (вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой) в марте был выписан ордер на арест Международным уголовным судом.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7849

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