Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 46

«Влада України ризикує втратити контроль над Києвом» – це ворожий вкид

«Влада України ризикує втратити контроль над Києвом» – це ворожий вкид

#спростуванняЦентру

Брехня: рано чи пізно оборона ЗСУ «зламається» і українська влада ризикує втратити контроль над низкою великих міст, включно з Києвом. Про це пишуть пропагандисти з посиланням на заяву ексагента ЦРУ Ларрі Джонсона.

Правда: поширюючи цю брехню вустами чергового західного псевдоексперта, кремль намагається нагнітати панічні настрої серед українців.

Ганебна втеча окупантів з Київщини навесні 2022 року стала безсумнівним доказом того, що їхні плани заволодіти столицею України ніколи не справдяться.

З 2022 року було проведено колосальну роботу з укріплення оборонних рубежів. Станом на сьогодні навколо Києва побудовано сотні кілометрів фортифікацій і створено декілька кілець оборони.

Також інтенсивно розбудовуються укріплення на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах України. Повторний наступ росіян на Київ став би для них військовою катастрофою – ще страшнішою, ніж у 2022 році.

Джерело: https://t.me/spravdi/39230

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китай блокує росії головну схему обходу санкцій: ЗМІ пишуть, що це тільки початок
Сегодня 08:37    63
російський спуфінг надсилає сцени війни на дитячі канали в Європі
Сегодня 08:26    70
Летнее наступление россиян может и не начаться
Сегодня 08:15    72
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно
Сегодня 07:57    79
росія відправляє воювати на Харківщину африканських студентів – Bloomberg
Сегодня 07:56    74
Тарифи – вищі, світла – менше: що відбувається з нашою енергосистемою
Сегодня 07:46    78
Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 червня чекати спеку, а де - дощ та грози
Сегодня 07:39    82
До кінця року буде підготовлено лише 20 пілотів винищувачів F-16 для Збройних сил України — Politico.
Сегодня 07:31    100
В Україні очікується суттєве подорожчання хлібу, — президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко
Сегодня 07:22    104
"Нас дурять". російським полоненим провели екскурсію по місцях прильотів у Харкові
Сегодня 07:12    150
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 