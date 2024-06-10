«Влада України ризикує втратити контроль над Києвом» – це ворожий вкид

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Брехня: рано чи пізно оборона ЗСУ «зламається» і українська влада ризикує втратити контроль над низкою великих міст, включно з Києвом. Про це пишуть пропагандисти з посиланням на заяву ексагента ЦРУ Ларрі Джонсона.

Правда: поширюючи цю брехню вустами чергового західного псевдоексперта, кремль намагається нагнітати панічні настрої серед українців.

Ганебна втеча окупантів з Київщини навесні 2022 року стала безсумнівним доказом того, що їхні плани заволодіти столицею України ніколи не справдяться.

З 2022 року було проведено колосальну роботу з укріплення оборонних рубежів. Станом на сьогодні навколо Києва побудовано сотні кілометрів фортифікацій і створено декілька кілець оборони.

Також інтенсивно розбудовуються укріплення на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах України. Повторний наступ росіян на Київ став би для них військовою катастрофою – ще страшнішою, ніж у 2022 році.

Джерело: https://t.me/spravdi/39230

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