У Болгарії пофарбували червоним монумент на могилі радянських солдатів

За задумом організаторів акції, це мало символізувати кров на руках російських загарбників.

На шинелі солдата вони намалювали перекреслену букву Z, яка є одним із символів окупаційних військ в Україні.

У російському посольстві обурились через інцидент у місті Стара-Загора та закликали владу країни "припинити війну з пам'ятниками і повернутися до виконання двосторонніх домовленостей щодо їх захисту".

**Для болгар радянські пам'ятники є символами окупації, не пов'язаними з історією Другої світової війни.

На території Болгарії не було зіткнень між німецькими та радянськими військами. Війська Вермахту вийшли з країни ще до приходу Червоної армії.

Болгарію було окуповано (роспропаганда називає це "звільненням") без жодного пострілу, жоден радянський солдат не загинув безпосередньо внаслідок боїв на території країни.

Джерело: https://t.me/znua_live/108467

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