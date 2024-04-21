У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що схвалена Палатою представників допомога США Україні "зробить більше загиблих українців" і збагатить Сполучені Штати, а також пригрозив, що США доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів РФ.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала пітримку України назвала "прямим спонсоруванням терористичної діяльності", Тайваню "втручанням у внутрішні справи Китаю", Ізраїлю "прямим шляхом до ескалації безпрецедентного загострення" на Близькому Сході

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43973

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