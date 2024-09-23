Удары по стратегическим артиллерийским резервам. Новый этап в истории войны

Большие армии требуют больших логистических центров. Централизованный контроль процесса хранения и дистрибуции номенклатур вооружения дает существенные преимущества в войне. Именно поэтому, всю эту войну, россияне доминируют в средствах поражениях над нами. Понятно, что это обусловлено еще и тем, что они имеют и средства воспроизводства фондов вооружения (снарядов, мин, ракет), но и накопительная парадигма хранения также имеет ключевую роль в обеспечении этого преимущества.

Лишенные существенных маневренных фондов артиллерийских снарядов, ВСУ, в самом начале войны, столкнулись с рядом критических проблем, что привело к территориальным потерям и избыточным жертвам среди мирного населения и военных.

Когда, летом 2022 года, началась системная работа по оперативным складам вооружений, резко и остановилось российское наступление, с задором начатое в Луганской области (битва за Попасную, Рубежное, Северодонецк), где преимущество по применению артиллерии, как правило,к маю, доходило до соотношений 40 к 1 на пользу врага, а в отдельно взятых случаях - на пятьдесят российских мин и снарядовв ответ не было вообще ничего.

Это и было опосредованное влияние результатов довоенных диверсий в Сватово и Балаклее, а также ударам в первые недели войны, по небольшим складам в непосредственной близости от вышеупомянутых городов.Лишенные возможности эффективного снабжения, да и наличия снарядов (в принципе), украинские войска утопали в крови, героически держа оборону в катастрофически сложных условиях. Подобная ситуация была и на всех остальных направлениях.

На поздних этапах войны, когда преимущество огневых средств у врага, постепенно снижалась, зависимость между количественными и качественными параметрами изменялось, т.к. роль артиллерии начали заменять дроны, которые, сами по себе, не дают полной картины происходящего на фронте, т.к., как правило, дроны не оставляют существенных следов на земле, их фиксация применения дает лишь очень примерное понимание происходящего. Но артиллерия никуда не исчезает, и по-прежнему востребована при отражении крупных механизированных штурмов, работе по укрепленным оборонительным сооружениям, т.к. авиация, все-таки, не решает абсолютно все задачи.

В 2023 году удары по складам боеприпасов существенным образом сократились. Это было обусловлено адаптацией обеих сторон к новому формату боевых действий, где активный фронт, обеспечивался регулярным подвозом автомобильным парком техники, а полуактивный стационарный, протяженностью под тысячью километров, и не требовал особых "перегрузок"по затратам, и мог обеспечиваться отдельными распоряжениями командующих бригадами или армиями (прим. - в случае с россиянами).

Логистика последнего года довольствовалась тем, что было сделано до этого - сети полевых складов, отлаженные маршруты (при общей неизменности всей линии фронта) при почти полном отсутствии привычных складов боеприпасов на оперативной глубине.

В частности, зимне-весеннюю кампанию 2023 года, россияне, сконцентрировавшись на Бахмуте, реализовывали через следующую схему: находясь в полной безопасности возили тысячи тонн боеприпасов с различных тыловых складов Южного военного округа железными дорогами, а затем, уже в районе Ирмино-Кадиевка-Алчевск, перегружалив грузовые тентованные гражданские машины, которые ждали своего времени на улицах указанных городов, не боясь особых ударов, т.к. это неоправданно, да и, как вы понимаете, чревато жертвами среди мирного населения.

Довольно работающая схема заложников работала весьма неплохо. ВСУ все реже и реже били по этой агломерации.В подтверждении моих слов можно вспомнить довольно недавний эпизод, произошедший в Первомайске (Луганская область) этой весной, когда на улице города, возможно от жары, возможно от качества боеприпасов, взлетел на воздух крупнотоннажный грузовик с несколькими тоннами боеприпасов. Вероятно бы он стоял и дальше, ожидая команды выехать в сторону Попасной, где бы уже его ресурсы быстро бы распределили между собой и развезли до огневых позиций на военной технике.

Ловить "каждый" "Урал" или даже буханку, которая везет по несколько ящиков мин или снарядов - весьма сомнительная задача. Особенно в зоне активной работы средств радиоэлектронной борьбы. Да и, с учетом реалий, враг изобретает все больше и больше способов транспортных коммуникаций через блиндажи и опорные пункты. С летнего периода этого года, дефицит автотехники достиг определенных пороговых значений, да так, что сто двадцатые мины начали возить на позиции уже на мотоциклах и гольф-карах...

Конечно, это пока проблемы на "обывательском" уровне, которые, собственно, характерны, и для наших сил. Но все хорошо, пока есть откуда везти. Конечный отрезок маршрута в сотню или даже две километров достижимая задача для автомобильной техники, но вот когда появляется реальная угроза утраты логистических хабоввоенных округов...

И что мы видим? Начался новый этап. А вместе с этим и понятно одно - все только начинается. Рано сушить весла.И общая растерянность российского военного командования может иметь пролонгированный эффект.

Во-первых, складов ГРАУ (главный резерв) мало, и это факт. Во-вторых - мало какие склады имеют подземные хранилища, что тоже факт, и заставляет задуматься, поражены ли они, а если да (наиболее вероятно), то чем это обусловлено (неужели тут вина только лишь "цепной реакции") , или мы применяем уже JASSM с бетонобойной частью и дроны вместе в своих атаках?

В-третьих, если россияне быстро утратят крупнейшие склады, то, как быстро, вообще, наши силы смогут, наконец, перейти к ударам или диверсиям по производству номенклатур вооружения (ключевая проблема заключается в том, что все производство сосредоточено от Перми и до Челябинска)?

И почему, по-прежнему, редко когда удары наносятся по разгрузке боекомплекта с железнодорожных станций на территории врага? (Сегодня кстати редкий случай когда в Тихорецке это получилось). Сопутствующий эффект угадайте сами. Там одним ремонтом тяговых подстанций дело не обойдется. Взлетевший на воздух поезд с 30-40 вагонами БК это приговор железнодорожному узлу. Подобная ситуация и в Поволжье, где, очевидно, пролегает путь снабжения БК от Астрахани (откуда она пребывает с Ирана через Каспий) и дальше на Ростов.

Систему надо не только разбивать поэлементно, но и перегружать в моменте.Так как все крупные склады БК находятся у крупных или средних железнодорожных путей, через которые проходят и эшелоны с техникой.

Здесь, повторюсь, нужны комплексные расширяющиеся удары, затрагивающие локомотивные депо, тяговые подстанции, и само собой все уровни хранения и дистрибуции боеприпасов, техники и личного состава.

Продолжаем отслеживать ситуацию. За последние три удара выгорело не меньше 15-20 тысяч тон боеприпасов, что крайне чувствительно.

Джерело: telegra.ph

Автор: oko_gora

Новости портала «Весь Харьков»